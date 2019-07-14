МЮ не намерен продавать Лукаку

Новости спорта: Тренер МЮ прокомментировал слухи относительно бельгийца.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о ситуации с нападающим Ромелу Лукаку.

Бельгийский форвард может покинуть "красных дьяволов" этим летом, а в его подписании заинтересован Интер.

"Лукаку? Давайте посмотрим, что будет в начале сезона. Нам еще не поступало ни одного предложения".

"У нас был разговор, но все свои разговоры я оставлю в секрете. Это моя привилегия. Могу пообещать игрокам, что никому не скажу, что мы с ними обсуждали", – приводит слова Солскьяера издание The Telegraph.

Действующий контракт Лукаку с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что следующая неделя будет решающей в переговорах МЮ и Интера по трансферу Лукаку.