Заря просматривает бразильского защитника

Новости спорта: Луганчане ищут усиление перед стартом нового сезона.

Бразильский защитник Лазио Нуньес Виейра находится на просмотре в Заре, сообщает Zoryafc.com. Центрбек присоединился к команде Виктора Скрипника на сборах в Словении и провел два матча.

23-летний защитник выходил на поле в спаррингах против венгерского Пакша (1:1) и польского Шленска (1:2). Интересно, что на сайте Зари бразильца обозначали как Лазао.

Последним клубом Лазио был бразильский Атлетико Итипиром, но в июне защитник стал свободным агентом.

Ранее Скрипник заявил, что на днях все находившиеся на просмотре в Заре футболисты пройдут медобследование.

Напомним, по итогам минувшего сезона Заря заняла 5-е место в турнирной таблице УПЛ и вскоре будет играть в отборочном раунде Лиги Европы. Соперником луганчан станет победитель пары Будучность (Черногория) — Нарва (Эстония).