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Лэмпард одержал первую победу во главе Челси

Лэмпард одержал первую победу во главе Челси
14:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Фрэнк Лампард отпраздновал первую победу на тренерском посту Челси.

Фрэнк Лампард отпраздновал первую победу на тренерском посту Челси — его команда со счетом 4:0 выиграла контрольную игру у ирландского Сент-Патрикса.

Челси отгрузил в ворота оппонентов по два мяча в каждом из таймов. До перерыва отличились Мэйсон Маунт и Эмерсон, а во втором тайме дубль записал на свой счет Оливье Жиру.

Напомним, что в своем первом матче под руководством Лампарда Челси расписал ничью с еще одним ирландским клубом — Богемиансом (1:1).

На посту главного тренера Челси Фрэнк Лампард сменил Маурицио Сарри, который этим летом возглавил Ювентус. С 41-летним специалистом Синие заключили контракт на 3 года.

Следующий контрольный матч Челси проведет 19 июля, когда будет противостоять японскому Кавасаки.

Официально новый сезон для Челси начнется 11 августа, когда он в первом туре АПЛ на выезде сыграет против Манчестер Юнайтед.

Сент-Патрикс (Ирландия) — Челси (Англия) 0:4

Голы: Маунт (14), Эмерсон (31), Жиру (67, 88)

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Фрэнк Лампард.
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