Икарди отказался покидать Интер

Новости спорта: Аргентинец намерен продолжить карьеру в миланской команде.

Нападающий Интера Мауро Икарди неоднозначно воспринял решение миланского клуба отстранить его от предсезонного сбора и отправить тренироваться отдельно от команды. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации источника, 26-летний аргентинец был в ярости после того, как его вынудили покинуть тренировочный лагерь. Икарди посчитал, что таким образом боссы Интера пытаются заставить его сменить клубную прописку этим летом.

Сообщается, что форвард сказал руководству "нерадзурри" следующее: "Я останусь в Интере на два года, буду получать зарплату и никуда не уйду".

Отметим, что миланский клуб хочет избавиться от скандального Икарди, на которого претендуют итальянский Наполи и мадридское Атлетико.