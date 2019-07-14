Шевченко прокомментировал назначение Мальдини в Милане

Новости спорта: Андрей Шевченко высказался о надеждах на Паоло Мальдини в Милане.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, прошлое которого тесно связано с Миланом прокомментировал назначение Паоло Мальдини техническим директором "россонери".

Украинец позитивно высказался о таком назначении и надеется, что это поможет вернуть клуб на вершину.

"Менталитет клуба вообще не изменился. И гарантией этого являются Мальдини и Бобан. Они обязательно преуспеют в работе. Паоло демонстрирует свой рост как менеджера. У меня много ожиданий и я верю, что Паоло и Звоне вернут Милан на те вершины, где он был раньше. Что касается Марко Джампаоло на посту тренера, то видно, что у него много идей. Джампаоло в качестве тренера может добиться отличных результатов. Он производит хорошее впечатление. Думаю, что это правильный выбор", - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Милан назначил Джампаоло главным тренером в июне этого года.