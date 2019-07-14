Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Коноплянка переходит в Фенербахче
Коноплянка переходит в Фенербахче
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Украинка Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019
Симона Халеп - победительница Уимблдона 2019

Шевченко прокомментировал назначение Мальдини в Милане

Шевченко прокомментировал назначение Мальдини в Милане
15:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Андрей Шевченко высказался о надеждах на Паоло Мальдини в Милане.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, прошлое которого тесно связано с Миланом прокомментировал назначение Паоло Мальдини техническим директором "россонери".

Украинец позитивно высказался о таком назначении и надеется, что это поможет вернуть клуб на вершину.

"Менталитет клуба вообще не изменился. И гарантией этого являются Мальдини и Бобан. Они обязательно преуспеют в работе. Паоло демонстрирует свой рост как менеджера. У меня много ожиданий и я верю, что Паоло и Звоне вернут Милан на те вершины, где он был раньше. Что касается Марко Джампаоло на посту тренера, то видно, что у него много идей. Джампаоло в качестве тренера может добиться отличных результатов. Он производит хорошее впечатление. Думаю, что это правильный выбор", - цитирует Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Милан назначил Джампаоло главным тренером в июне этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Милан, Серия А, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушку-бойца UFC трясло от изнеможения на взвешивании (Видео)
02 Маркевич назвал будущее украинского футбола
03 "Я возвращаюсь": Неймар сделал неожиданное заявление
04 Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
05 Наставник Шахтера оценил уровень УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь