Азар отказался от 7 номера в Реале

Новости спорта: Эден Азар взял в Реале номер легендарного баскетболиста.

Игрок Реала, Эден Азар, совершивший недавно трансфер из Челси, выбрал игровой номер.

Ранее предполагалось, что бельгиец будет выступать под номером Криштиану Роналду - 7, но по новой информации, все изменилось.

Как сообщает Marca, являясь большим поклонником баскетбола, Азар взял номер 23, под которым играл легенда НБА Майкл Джордан.

Ранее под 23 номером в Реале выступали Дэвид Бекхэм, Месут Озил и Иско, последний сменил его на 22.

Напомним, что на презентации игрока Азару вручили футболку Реала без номера.

Азар подписал с Реалом пятилетний контракт. Если верить слухам, то бельгиец обошелся "сливочным" в 140 миллионов евро.