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Моуринью дал прогноз на победителя Серии А

Моуринью дал прогноз на победителя Серии А
19:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Португальский специалист считает, что это будет команда из Милана.

Бывший главный тренер Интера Жозе Моуринью считает, что его бывший клуб сможет победить в следующем розыгрыше чемпионата Италии.

"Интер должен выиграть Серию А в этом сезоне. Я уверен, что так и будет", - сказал португальский специалист.

Также Моуринью признался, что в данный момент он изучает немецкий язык и не исключает, что в будущем он может возглавить клуб из Бундеслиги.

"Прямо сейчас я изучаю немецкий. Нет, я это делаю не из-за работы в Германии. Изучаю немецкий, потому что это единственный язык, которого мне не хватает.

Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском языках. Но вообще, я ничего не исключаю, даже Германию", - приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее Жозе Моуринью сообщил, что ждет предложения от подходящего клуба.

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ФК Интер (Милан), Жозе Моуринью, Серия А, Новости футбола.
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