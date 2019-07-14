Ливерпуль обыграл Брэдфорд: Милнер отметился дублем

Новости спорта: «Ливерпуль» в товарищеском матче обыграл «Брэдфорд Сити».

Счёт на 13-й минуте открыл хавбек мерсисайдцев Джеймс Милнер. Через пару минут он оформил дубль, реализовав пенальти. В концовке первого тайма счёт до крупного довёл Брюстер. В концовке Дойл сократил разрыв в счёте.

«Брэдфорд Сити» – «Ливерпуль» – 1:3 (0:3)

Голы: Милнер, 13 (0:1). Милнер, 15 – с пенальти (0:2). Брюстер, 41 (0:3). Дойл, 81 – с пенальти (1:3).

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен (Хувер, 46), Клайн (Данкан, 46), Филлипс (Гомес, 46), Кент (Матип, 46), Милнер (Джонс, 46), Лаллана (Фабиньо, 46), Окслейд-Чемберлен (Вудбёрн, 46), Уилсон (Миллар, 46), Брюстер (Ориги, 46), Ларуси (Льюис, 46).

В новом сезоне «Ливерпуль» стартует в Премьер-лиге домашним матчем с «Норвич Сити», который состоится 9 августа.