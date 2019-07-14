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Черкащина-Академия сменила название клуба

Черкащина-Академия сменила название клуба
21:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В стане новичка Первой лиги произошло несколько изменений.

ФК Черкащина-Академия войдет в новый сезон под новым названием, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Отныне клуб называется ОПФК Черкащина — под этим именем он будет выступать в следующем розыгрыше Первой лиги.

Также сменился почетный президент клуба. Владимира Лашкула на этом посту сменил Сергей Рудик, который является действующим народным депутатом Украины.

Ранее клуб из Черкасс назначил нового президента клуба, которым стал Богдан Кравченко.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Черкащина-Академия повысилась в классе — в стыковых матчах она одолела ПФК Сумы. В Первой лиге клуб будет выступать на стадионе Центральный в Черкассах, хотя раньше во Второй лиге команда играла на родном стадионе Заря в селе Белозорье Черкасского района.

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Первая лига, Новости футбола, ФК Черкащина - Академия.
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