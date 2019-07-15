Безотосный прокомментировал свое возвращение в Черноморец

Новости спорта: Опытный голкипер по своей инициативе вернулся в Одессу.

Вратарь "Черноморца" Дмитрий Безотосный рассказал о возвращении в команду.

- Сейчас много молодежи, но есть и пару опытных футболистов. Из тех, с кем играл я несколько лет назад, сейчас в команде только Володя Аржанов.

- Кроме вас, "Черноморец" подписал опытного игрока Константина Ярошенко. Одесситы будут бороться за возвращение в класс сильнейших?

- Конечно. Перед командой стоит только такая задача. Мы должны снова быть в элитном дивизионе как можно скорее. Хочется приложить руку к тому, чтобы "Черноморец" вернулся в УПЛ.

- С 2011 по 2015 годы вы уже играли в "Черноморце". Это были лучшие годы в карьере?

- Для меня, да. Мы показывали очень приличный футбол, боролись за медали чемпионата, играли в еврокубках. Ходили на наши матчи и болельщики. Наша игра им нравилась, был ажиотаж, - сказал Безотосный.

Напомним, что Безотосный последние три сезона провел в Азербайджане в ФК "Габала".