Трансферная цель Динамо может перейти в Бетис

Новости спорта: Турецкий гранд хочет за словенца 9 миллионов евро и ни центом меньше.

Руководство «Фенербахче» повесило «ценник» на словенского хавбека команды Миху Зайца. За своего игрока «желтые канарейки» хотят выручить 9 миллионов евро.

В то же время в услугах футболиста заинтересованы «Бетис» и «Динамо».

Отмечается, что украинский клуб делал предложение в размере 5 миллионов евро, а испанцы готовы были отдать за трансфер Зайца 6 миллионов евро. Ни одно из этих предложений «Фенербахче» не устроило.

Ранее сообщалось, что интерес к Зайцу проявляет также российский «Краснодар», однако о наличии предложений со стороны этого клуба пока сведения не поступали.