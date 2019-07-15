Реал отдаст Лунина в аренду

Новости спорта: Кейлор Навас решил остаться в мадридском "Реале" в роли второго номера на вратарской позиции.

Кейлор Навас решил остаться в мадридском "Реале" в роли второго номера на вратарской позиции, как сообщает испанское издание Marca. Теперь "королевский" клуб вынужден искать варианты аренды для Андрея.

По информации издания, Куртуа – однозначно первый кандидат на позицию в воротах команды, а Лунин должен был стать вторым голкипером. Решение Наваса остаться и бороться заставляет руководство "сливочных" пересмотреть перспективы молодого украинца.

"Реал" заинтересован, чтобы Андрей ушел в аренду в команду из Ла Лиги, где получит большое количество игрового времени. Ранее Лунин отмечал, что "Леганес" предлагал ему остаться в команде.