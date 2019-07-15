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Касильяс займет руководящую должность в Порту

Касильяс займет руководящую должность в Порту
13:33 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Вратарь оправляется после проблем со здоровьем, но, похоже, в футбол не вернется.

Официальный сайт "драконов" опубликовал интервью с Икером Касильясом – экс-вратарь мадридского "Реала" будет обеспечивать связь между футболистами, тренерским штабом и руководством клуба.

"Раньше я работал на футбольном поле – теперь передо мной будут поставлены другие непривычные задачи – административные. Я постараюсь установить связь между командой и руководством клуба.

Президент говорил со мной в прошлом сезоне, когда у меня были проблемы со здоровьем – он сказал, что хочет, чтобы я остался в "Порту", поддержал команду в период перестройки. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь своим товарищам".

"До первых официальных матчей осталось еще несколько недель. Пусть у всех нас будет отличный сезон! Необходимо выиграть чемпионат, кубки и сделать все возможное на европейской арене".

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ФК Порту, Футбол, Икер Касильяс, Новости футбола.
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