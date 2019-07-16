Кулач: С тренером и партнерами общаюсь на английском

Новости спорта: Украинский футболист – о перспективах в новой команде.

Форвард венгерского «Гонведа» Владислав Кулач рассказал о новой команде.

— Что знаете о своей новой команде?

— В Венгрии играют несколько украинцев, с которыми дружу. Поэтому информацию о «Гонведе» получил. Ребята сказали, что уровень чемпионата растет. Видел игры «Гонведа». Это большой клуб. Недавно команда была чемпионом, поэтому в новом сезоне стоит задача бороться за золотые медали снова. В Лиге Европы тоже амбиции большие, команда хочет пробиться в групповой этап и сейчас надо для этого сначала пройти барьер в лице «Жальгириса».

— Вас заявили в еврокубки?

— Да, но до первой игры с литовцами я провел только одну тренировку, поэтому тренер на меня пока не рассчитывал.

— В какой футбол играет «Гонвед»?

— Сейчас пришел новый тренер, итальянец. Будет стиль игры по схеме 3-5-2, чтобы был контроль мяча. Тренер видит и меня в этой схеме.

— Как будет обустроен ваш быт в Будапеште?

— Пока живу в гостинице. Проблем с адаптацией, уверен, не будет. С тренером и партнерами общаюсь на английском. Кроме того, тут в Будапеште наши ребята, из «Ференцвароша», тоже есть. Так что никаких трудностей не будет.

Напомним, Кулач на правах аренды из «Шахтера» перебрался в венгерский «Гонвед».