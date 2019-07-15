Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу
В Киеве пройдет Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу

У Реала появился свой "Месси" (Видео)

У Реала появился свой "Месси" (Видео)
17:47 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: 18-летний японец удивил техникой на тренировке Реала, после чего сказал Азару, что смотрел видео с игрой Эдена.

Японский форвард Такефуса Кубо поразил всех своей техникой на тренировочном занятии мадридского "Реала". Молодой футболист уже проводит занятия с основной командой Зидана, где производит положительное впечатление на тренеров "сливочных".

Кубо является воспитанником каталонской "Барселоны", однако этим летом перебрался в стан принципиального соперника "сине-гранатовых". По данным испанских СМИ, за японца было заплачено около 2 миллионов евро.

"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата

По завершению тренировки, Кубо покидал поле вместе с Азаром – Такефуса перекинулся парой фраз с Эденом, сказав бельгийцу, что смотрел видео с игрой экс-футболиста "Челси" перед своими матчами. Азар одобрил выбор японца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Трансфер, Новости спорта, ФК Реал Мадрид, Такефуса Кубо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джокович обыграл Федерера в сумасшедшем финале Уимблдона 2019
02 "Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
03 Джокович - Федерер: обзор финального матча Уимблдона
04 Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского
05 Роуч сделал прогноз на бой Пакьяо - Турман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь