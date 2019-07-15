У Реала появился свой "Месси" (Видео)

Новости спорта: 18-летний японец удивил техникой на тренировке Реала, после чего сказал Азару, что смотрел видео с игрой Эдена.

Японский форвард Такефуса Кубо поразил всех своей техникой на тренировочном занятии мадридского "Реала". Молодой футболист уже проводит занятия с основной командой Зидана, где производит положительное впечатление на тренеров "сливочных".

Кубо является воспитанником каталонской "Барселоны", однако этим летом перебрался в стан принципиального соперника "сине-гранатовых". По данным испанских СМИ, за японца было заплачено около 2 миллионов евро.

По завершению тренировки, Кубо покидал поле вместе с Азаром – Такефуса перекинулся парой фраз с Эденом, сказав бельгийцу, что смотрел видео с игрой экс-футболиста "Челси" перед своими матчами. Азар одобрил выбор японца.