Шахтер приступил к работе

Новости спорта: После двух выходных «Шахтер» возобновил тренировочный процесс.

Больше тактики

Утреннее занятие было посвящено тактическим упражнениям. Сначала футболисты отрабатывали синхронность перемещения по линиям в центральной зоне, а затем и комбинационные действия на ограниченных участках с завершающим ударом по воротам. В финале тренировки состоялся мини-турнир на половине поля.

Ближайшие планы

До поединка Суперкубка Украины "Шахтер" будет тренироваться в загородном комплексе "Святошин". В рамках подготовки у "оранжево-черных" запланировано несколько контрольных встреч. Информация о соперниках, датах и времени начала игр появится на shakhtar.com в ближайшее время. Следите за новостями!

Матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало в 21:00.