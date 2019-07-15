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Милевский: Мы еще в Минск приедем

Милевский: Мы еще в Минск приедем
20:35 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта: Милевский обозначил планы на реванш во втором круге.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский после матча с минским "Динамо" поприветствовал своего бывшего товарища по команде Алексея Гавриловича и обозначил планы на реванш во втором круге.

"Леха, был рад видеть! Мы еще в Минск приедем. Продолжение. Ты знаешь! Всем спасибо за первый круг!", - написал Милевский в своем instagram.

Накануне в "динамовском" дерби Бреста и Минска сенсационную победу на поле соперника одержали столичные футболисты со счетом 2:1. Для команды команды Марцела Лички - это было первое поражение в сезоне, а "молодняк" Сергея Гуренко достаточно быстро оправился от поражения от БАТЭ в предыдущем туре.

БАТЭ заканчивает первый круг на первом месте, на одно очко опережая "Динамо", а минские "бело-голубые" пока всего-лишь вернулись на четвертую строчку в турнирной таблице высшей белорусской лиги.

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Артем Милевский, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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