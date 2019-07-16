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Динамо отдаст форварда в Карпаты

Динамо отдаст форварда в Карпаты
08:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта: Львовяне намерены усилиться молодым форвардом киевского Динамо Назарием Русиным.

Как стало известно Sport Arena, форвард Динамо Назарий Русин как минимум первую часть сезона-2019/2020 проведет в аренде в Карпатах. По нашим данным, переговоры о переходе форварды должны завершиться на днях.

По неофициальной информации, львовский клуб рассчитывает заполучить форварда на весь чемпионат. Тренерский штаб Динамо не против такого варианта.

В минувшем сезоне 20-летний Русин провел 24 матча за Динамо, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.

Напомним, что этим летом львовяне уже арендовали у Динамо защитника Владислава Дубинчака. Также в это трансферное окно Карпаты подписали — вратаря Олега Кудрика, защитников Марвина Мартинса, Сергея Вакуленко, Франьо Прце и полузащитника Абукара Мохамеда.

По итогам минувшего сезона команда Александра Чижевского заняла 10-е место в турнирной таблице, но сохранила место в Премьер-лиге благодаря победе над Волынью (0:0, 3:0) в переходных матчах.

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ФК Динамо (Киев), ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, Назарий Русин.
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