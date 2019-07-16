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Ювентус и Аякс согласовали трансфер Де Лигта

Ювентус и Аякс согласовали трансфер Де Лигта
08:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: По информации итальянских медиа, де Лигт решил выступать в новой команде под четвертым номером.

Капитан амстердамского Аякса и центрбек сборной Нидерландов Маттейс де Лигт близок к трансферу в туринский Ювентус, утверждает Sky Sport Italy.

19-летний центральный защитник нидерландский клуб заработает 75 миллионов евро. Также итальянское издание заверяет, что переход официально могут объявить уже на этой неделе, ведь футболисту осталось лишь завершить медобследование.

Также появилась информация, что Маттейс выбрал себе четвертый номер в "Старой синьоре". Отметим, что под ним выступал защитник Мартин Касерес.

Интересно, что ранее легенда и директор Аякса Марк Овермарс заявил, что трансфер де Лигта в туринский Ювентус на стадии завершения.

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ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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