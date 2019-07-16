Малиновский прошел медосмотр в Аталанте, но вынужден вернуться в Украину

Новости спорта: Украинец в шаге от трансфера в клуб Серии А.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский прошел медосмотр в Аталанте, сообщает журналист Юрий Шевченко в Twitter. Вскоре будет объявлено о переходе украинца.

В воскресенье Малиновский прибыл в аэропорт Милана, а сегодня отправился в Бергамо. По информации La Gazzetta dello Sport, украинец подпишет пятилетний контракт с Аталантой.

Ранее портал Gianlucadimarzio.com сообщал, что за своего лидера Генк получит 13,7 миллионов евро. Информацию итальянского журналиста подтвердил президент Аталанты Антонио Перкасси, который заявил, что договоренность по трансферу Малиновского почти достигнута.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за бельгийцев 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

Аталанта прошлый сезон Серии А завершила на 3-м месте и в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.