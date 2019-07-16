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Шахтер намерен избавиться от бразильского легионера

Шахтер намерен избавиться от бразильского легионера
09:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Марио Биттенкурт подтвердил интерес своего клуба к вингеру "горняков".

Президент бразильского Флуминенсе Марио Биттенкурт признался, что его клуб заинтересован в возвращении нападающего донецкого Шахтера Веллингтона Нема, который выступал за "трехцветных" до перехода в стан "горняков".

Однако, функционер заявил, что несмотря на желание "оранжево-черных" продать 27-летнего вингера, переговоры с ними проходят очень сложно.

"У нас нет никаких договоренностей с Шахтером по Нему, поскольку переговоры проходят очень сложно. Если у нас будет шанс прийти к соглашению, мы им воспользуемся и сделаем все, чтобы подписать Нема.

Каждый раз, когда Нем приезжает в Бразилию, он посещает Флуминенсе. Наши воспитанники всегда хотят вернуться в клуб. У нас здесь семейная обстановка. Трансфер Нема – желание двух сторон", – приводит слова Биттенкурта Globo.

Контракт Веллингтона Нема с Шахтером истекает летом 2020 года. В минувшем сезоне вингер провел за Шахтер 15 матчей, в которых забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что Флуминенсе хочет взять в аренду Нема на один сезон, однако Шахтер рассматривает только вариант с полноценной продажей бразильца.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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