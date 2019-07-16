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Интер значительно улучшил предложение по Лукаку

Интер значительно улучшил предложение по Лукаку
10:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В Манчестере же хотят полностью отбить сумму его покупки из Эвертона.

Интер намерен вернуться с новым предложением о трансфере нападающего Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.

Нерадзурри готовят 60 миллионов фунтов за бельгийца и надеются разбить эту сумму на несколько выплат. Также в предложении итальянской стороны присутствуют бонусы, которыми на Сан-Сиро рассчитывают покрыть остаток суммы.

Манкунианцы, в свою очередь, запрашивают за Ромелу не меньше 79 миллионов, которые заплатили за нападающего Эвертону два года назад.

В июле появилась информация, что Лукаку останется в Манчестере, а вчера футболист снова начал тренироваться с партнерами по команде.

Ранее Лукаку, который является приоритетом нового главного тренера Интера Антонио Конте, занимался отдельно от команды, хотя и отправился с коллективом на предсезонный тур в Австралию.

Во всех турнирах прошлого сезона Ромелу сыграл в 45 матчах, забив 15 голов и отдав 4 результативных передачи.

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Ромелу Лукаку, ФК Эвертон, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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