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МЮ не спешит подписывать Магуайра

МЮ не спешит подписывать Магуайра
11:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Пока на Олд Траффорд думают предложить только 60 миллионов.

Манчестер Юнайтед пока далек от сделки по защитнику Лестера Харри Магуайру, сообщает ESPN.

Лисы оценивают своего ключевого футболиста в 80 миллионов фунтов, но на Олд Траффорд пока не торопятся платить такие деньги.

В июне Красные дьяволы предложили Лестеру только 40 миллионов, с тех пор не возвращавшись с новым предложением. Издание отмечает, что в ближайшее время Юнайтед намерен предложить Лисам 60 миллионов.

Новость следует после того, как в прессе сообщали о суммарных 89 миллионах евро с учетом бонусов, которые МЮ готов предложить за игрока национальной сборной Англии.

В течение прошлого сезона Магуайр принял участие в 32 матчах Лестера во всех турнирах и забил 3 гола.

Манкунианцы нынешним летом уже подписали двух новичков: из Суонси за 15 миллионов фунтов перешел вингер Даниэл Джеймс, а из Кристал Пэлас за 50 миллионов — защитник Аарон Уан-Биссака.

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Футбол, МЮ, ФК Лестер, Новости футбола, Харри Магуайр.
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