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Лидер Ливерпуля пропустит стартовый тур АПЛ

Лидер Ливерпуля пропустит стартовый тур АПЛ
11:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Вингер английского Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане не примет участие в стартовом туре АПЛ.

Вингер английского Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане не примет участие в стартовом туре АПЛ. Об этом сообщает Mirror.

"Сенегалец примет участие в финале Кубка африканских наций и поэтому не сыграет в первом туре АПЛ.

Футболисту планируют выделить несколько выходных и провести с клубом несколько общих тренировочных занятий", - сообщает источник.

В первом туре Ливерпуль встретиться с новичком АПЛ - Норвичем. Поединок состоится 9-го августа.

В минувшем сезоне Мане провел за "красных" 50 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 2 голевых паса.

Напомним, ранее сообщалось, что вингер Ливерпуля получил травму и пропустит сборы клуба.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Садио Мане.
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