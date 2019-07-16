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Шапаренко объяснил шокирующую смену имиджа

Шапаренко объяснил шокирующую смену имиджа
12:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Хавбек Динамо рассказал о смене своего имиджа.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко рассказал о том, как решился подстричь свои длинные волосы. Помимо этого, украинский хавбек признался, когда решил сделать первую татуировку.

"До сих пор не привык к коротким волосам, машинально хочется его поправлять, а поправлять уже нечего. Многие люди мне советовали подстричься, а я не понимал, какое кому дело до моей прически. Теперь пришло время сменить имидж. Видимо, повзрослел

Татуировки? Первую сделал в 16 лет. Хотел еще в Мариуполе сделать, но не нашлось хорошего мастера. Когда перешел в Динамо, у некоторых ребят из команды уже были татуировки, в том числе у Дубинчака. Я спросил, где он делал, и поехал вместе с ним к специалисту.

Конечно, предварительно спросил разрешения у родителей и получил одобрение. Сначала сделал одну, потом вторую и т.д. Не могу сказать, что это что-то значимое, просто набил то, что нравилось. Есть две надписи на португальском, но не скажу, что именно. Это личное", - сказал Шапаренко.

Напомним, ранее Николай Шапаренко рассказал о подготовке киевского Динамо к предстоящему сезону.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Николай Шапаренко.
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