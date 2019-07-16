Заря подписала четырех новых футболистов

Новости спорта: Все они принимали участие в командном сборе луганчан.

Заря на официальном сайте объявила о подписании 4 новых футболистов.

С игроками были подписаны 2-летние контракты. Все они принимали участие в подготовительном сборе луганчан.

К команде присоединились: бывший полузащитник Шахтера-3 и тбилисского Динамо Дмитрий Иванисеня, экс-вратарь Нюрнберга-2 Никола Василь, бразильский защитник Лазио и экс-защитник Байера Джоель Абу Ханна.

Ранее стало известно, что на постоянной основе карьеру в Заре продолжит бывший защитник киевского Динамо Богдан Михайличенко.

Напомним, по окончании минувшего сезона команду вместо Юрия Вернидуба возглавил бывший главный тренер Вердера и Риги Виктор Скрипник.

По итогам кампании луганчане заняли 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины и вскоре стартуют во втором отборочном раунде квалификации Лиги Европы.