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Инфантино поздравил сборную Украины U20

Инфантино поздравил сборную Украины U20
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Президент ФИФА в письме поздравил сборную Украины U20 с победой на чемпионате мира.

Президент Мижнороднои федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино направил официальное письмо в адрес президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко.

В письме Инфантино поздравил юношескую сборную Украины с победой на чемпионате мира U20 и выразил уверенность в ярком будущем украинского футбола, сообщает пресс-служба УАФ.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

"Хотел бы выразить свои самые теплые поздравления вашей сборной U20. В субботу, 15 июня, на городском стадионе в Лодзи украинская команда выиграла чемпионат мира после захватывающей победы в финале над Республикой Корея со счетом 3:1. Это, несомненно, результат тяжелой работы. Буду благодарен , если вы передадите мои поздравления игрокам, главному тренеру Александру Петракову, техническому и медицинскому персоналу, а также болельщикам... От имени международного футбольного сообщества я пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность вашей сборной и ассоциации по содействии развитию прекрасной игры, которая объединяет всех нас. Желаю вам всего наилучшего в будущем и с нетерпением жду встречи в ближайшее время", - написал президент ФИФА.

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Сборная Украины, УЕФА, ФИФА, ЧМ-2019.
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