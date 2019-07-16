Скачать
Вторник, 16.07.2019
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
Звезды мирового футбола в старости (Фото)
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
"Братик Павел": Ломаченко впервые показал родного брата
Барселона представила Антуана Гризманна
Барселона представила Антуана Гризманна
Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Официально: Малиновский - игрок Аталанты

Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)

Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
18:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини пошутили над украинским форвардом.

Партнеры форварда Андрея Ярмоленко по английскому клубу «Вест Хэм» устроили украинцу ледяной душ.

Бразилец Фелипе Андерсон и аргентинец Мануэль Лансини умудрились облить Андрея ледяной водой, в которой охлаждаются бутылки.

Видео забавного эпизода опубликовано в клубном твиттере «молотобойцев» с подписями «Слишком жарко, Ярма?» и «Иногда ты проигрываешь».

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

17 июля «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко проведет в Китае полуфинальный матч турнира Премьер-лига Азия Трофи против «Манчестера Сити» с Александром Зинченко в составе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер проведет два товарищеских матча с командами УПЛ
02 Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
03 Украинка Козлова отказалась от выхода на корт против россиянки Грачевой
04 Малиновский прошел медосмотр в Аталанте, но вынужден вернуться в Украину
05 Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь