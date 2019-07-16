Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)

Новости спорта: Фелипе Андерсон и Мануэль Лансини пошутили над украинским форвардом.

Партнеры форварда Андрея Ярмоленко по английскому клубу «Вест Хэм» устроили украинцу ледяной душ.

Бразилец Фелипе Андерсон и аргентинец Мануэль Лансини умудрились облить Андрея ледяной водой, в которой охлаждаются бутылки.

Видео забавного эпизода опубликовано в клубном твиттере «молотобойцев» с подписями «Слишком жарко, Ярма?» и «Иногда ты проигрываешь».

17 июля «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко проведет в Китае полуфинальный матч турнира Премьер-лига Азия Трофи против «Манчестера Сити» с Александром Зинченко в составе.