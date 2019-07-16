Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)

Партнеры форварда Андрея Ярмоленко по английскому клубу «Вест Хэм» устроили украинцу ледяной душ.
Бразилец Фелипе Андерсон и аргентинец Мануэль Лансини умудрились облить Андрея ледяной водой, в которой охлаждаются бутылки.
Видео забавного эпизода опубликовано в клубном твиттере «молотобойцев» с подписями «Слишком жарко, Ярма?» и «Иногда ты проигрываешь».
Too hot, Yarma?! pic.twitter.com/sM0guPva4o
— West Ham United (@WestHamUtd) 16 июля 2019 г.
17 июля «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко проведет в Китае полуфинальный матч турнира Премьер-лига Азия Трофи против «Манчестера Сити» с Александром Зинченко в составе.