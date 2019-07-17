Павлов: Принято правильное решение вернуть в чемпионат Украины 16 команд

Новости спорта: Президент Всеукраинского объединения тренеров считает, что чемпионату Украины в УПЛ давно необходимо вернуться к старому формату турнира.

Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов поделился мнением о введении плей-офф за Лигу Европы в УПЛ.

«Я не буду скрывать, что являюсь сторонником старой формулы чемпионата. Когда в первой шестерке два клуба борются за чемпионство, остальные просто наблюдают.

Сейчас придумали игры плей-офф за 5-6 и 7-8 места. Но зачем? Это какая же нервотрепка тренерам и футболистам. Сначала они пытаются попасть в шестерку, а потом еще игры плей-офф. Получатся лишние матчи, а футболисты меньше отдохнут перед новым сезоном.

Поэтому, хоть и с опозданием, но принято правильное решение вернуть в чемпионат Украины 16 команд. Это надо было сделать еще раньше. Мне кажется, в первой лиге есть амбициозные команды, которые могут играть в элите. Тот же «Черноморец» захочет вернуться, «Арсенал». Амбициозен «Ингулец».

Самое главное, чтобы в наших командах УПЛ и в командах первой лиги, которые претендуют на УПЛ, была стабильность с выплатами зарплат футболистам. Пусть это будут небольшие зарплаты, но главное, чтобы была стабильность. На остальные моменты по инфраструктуре можно сделать небольшие скидки», – сказал Павлов.