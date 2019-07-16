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Сын Почеттино стал игроком Тоттенхэма

Сын Почеттино стал игроком Тоттенхэма
22:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сын Почеттино подписал профессиональный контракт с «Тоттенхэмом».

Маурицио Почеттино, сын главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, подписал первый профессиональный контракт в карьере. Об этом 18-летний футболист сообщил в своём «инстаграме».

Свои выступления за лондонский клуб нападающий начнёт в составе команды в возрастной категории до 23 лет. В прошлом сезоне Маурицио выступал за «Тоттенхэм» U18, в составе которого отметился четырьмя забитыми мячами в 23 встречах.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Напомним, в минувшем сезоне «Тоттенхэм» пробился в финал Лиги чемпионов, где со счётом 0:2 проиграл «Ливерпулю». В турнирной таблице английской Премьер-лиги «шпоры» финишировали на четвёртой строчке, отстав от «Манчестер Сити» на 17 очков.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Новости спорта, Маурицио Почеттино.
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