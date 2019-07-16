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Умер фанат Динамо, который был добровольцем на Донбассе

Умер фанат Динамо, который был добровольцем на Донбассе
19:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В субботу, 13 июля, в Киеве умер известный фанат киевского "Динамо" Михаил Синянский.

13 июля скончался известный болельщик киевского «Динамо» Михаил Синянский по прозвищу Винни, сообщается в телеграм-канале «WBC | Ультрас Динамо». Причина смерти не разглашается.

«В 2014 году он ушёл добровольцем в Национальную гвардию Украины, чтобы защищать родную землю от оккупантов. Винни был патриотом и чрезвычайно искренним и весёлым человеком.

Завтра на Байковом кладбище состоятся похороны Михаила „Винни“ Синянского. Приходите в 14:00 в крематорий, в зал для прощания», — говорится в заявлении.

Синянский жил в Киеве. Он был участником Революции на граните 1990 года и Майдана. Являлся участником так называемой Антитеррористической операции украинских войск на Донбассе. Прозвище Винни было его позывным во время военных действий.

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Болельщики, Фанат, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Михаил Синянский.
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