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Лунин: Шахтер делал предложение уже в конце сезона

Лунин: Шахтер делал предложение уже в конце сезона
23:48 Вт, 16 Июль 2019 Телеграф ОТДУШИВДУШУ

Новости спорта: У вратаря «Реала» было много вариантов продолжения карьеры.

Голкипер «Реала» Андрей Лунин рассказал о том, какие еще варианты продолжения карьеры у него были:

«Еще зимой 2018-го во время сбора с «Зарей» было предложение от «Реал Сосьедада» и «Лудогорца».

«Шахтер» делал предложение уже в конце сезона, когда пошли разговоры об «Арсенале», «Ливерпуле», «Наполи». Отец встречался [с представителями донецкого клуба]. Это была уже третья или четвертая встреча, но первая на таком уровне.

Горняки по деньгам предлагали меньше, но плюс-минус то, что и «Реал». В Европе такой же расклад для молодого футболиста [как и в Украине]: они покупают, чтобы он прогрессировал, а если он выстрелит, то он уже у них. В «Шахтере» такая же практика. Уйти из «Реала» в «Леганес» и уйти из «Шахтера» в «Мариуполь» — что лучше?».

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Ранее сообщалось о том, что Лунин может перейти в «Бетис».

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ФК Шахтер, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Андрей Лунин.
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