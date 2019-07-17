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Вернидуб: Я просто их не понимал ребят, которые ехали в Россию

Вернидуб: Я просто их не понимал ребят, которые ехали в Россию
07:41 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Экс-наставник Зари Юрий Вернидуб, говорит, что украинские футболисты отрекаются от сборной, когда переходят в чемпионат России.

Юрий Вернидуб, бывший главный тренер луганской «Зари», которая в настоящий момент располагается в городе Запорожье, считает, что украинские футболисты отрекаются от сборной, когда переходят в чемпионат России.

«Сложно передать. У нас из «Зари» тоже уезжали ребята. Я просто их не понимал. Понимал их в одном — короткая жизнь спортивная, все хотят заработать денег и чувствовать себя нормально.

Но не всё измеряется деньгами. Должны быть мышление, сердце и понимание ситуации, которая сложилась. Бежать за деньгами, бросая всё… Они же должны понимать, что отрекаются от сборной», — приводит слова Вернидуба Xsport.

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Вернидуб был признан лучшим тренером Украины в 2018 году. Со 2 мая 2012 года по 31 мая 2019 года возглавлял «Зарю» из Луганска, которую впервые вывел в финал Кубка страны и завоевал бронзовые медали чемпионата. С 1997 по 2000 год выступал за санкт-петербургский «Зенит» в качестве игрока.

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ФК Заря, Юрий Вернидуб, УПЛ, Новости футбола.
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