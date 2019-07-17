Новости спорта: Состоялись первые ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: результаты матчей квалификации 16 июля

"Шкендия" (Северная Македония) - "Нымме Калью" (Эстония) 1:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Агим Ибраими (пен.) 62 - Максимилиано Угге 6, Лилиу 90+1

"Сабуртало" (Грузия) - "Шериф" (Молдова) 1:3 (первый матч – 3:0)

Голы: Огнен Ролович 59 - Лиридон Лафит 3, Гаги Маргелашвили (автогол) 8, Роберт Тамбе 10

Удаление: Матей Палчич ( "Шериф") 72

"Валетта" (Мальта) - "Дюделанж" (Люксембург) 1:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Марио Фонтанелла 35 - Марио Покар 59

"Торсхавн" (Фарерские острова) - ХИК (Финляндия) 2:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Себастьян Пингель 17, Лассе Андерсен 56 - Рику Риски 60, Рику Риски 77

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) 2:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Ричмонд Боакей 4, Марко Марин 29 - Мирет Топсагич 90+5

Удаление: Марко Гобелич ("Црвена Звезда") 60

"Фероникели" (Косово) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 0:1 (первый матч – 2:2)

Гол: Дэн Эббе 67

Это первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи. Тридцать две команды, разделенные на 16 игровых противостояний, борются за право выйти во второй круг отбора. Побежденные понизятся в квалификацию Лиги Европы.

Еще десять матчей будут сыграны в среду, 17-го июля.