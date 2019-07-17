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Де Лигт прибыл на медосмотр в Ювентус

Де Лигт прибыл на медосмотр в Ювентус
10:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Сегодня он должен стать игроком туринцев официально.

Голландский защитник Маттейс Де Лигт, который сегодня должен подписать контракт с Ювентусом, уже прибыл для прохождения медосмотра с туринцами, о чем сообщает твиттер чемпионов Италии.

На базе клуба собрались болельщики, очень тепло и громко приветствовавшие приехавшего для процедуры футболиста.

19-летний центрбек прибыл в Турин из расположения амстердамского Аякса лишь вчера.

Ранее De Telegraaf сообщал, что Ювентус уже договорился с Аяксом о трансфере Де Лигта и заплатит за защитника 70 миллионов евро без учета бонусов. Сумма отступных в 5-летнем контракте Маттейса будет составлять 150 миллионов евро.

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Отметим, что бьянконери уже подписали защитников Мериха Демираля и Кристиана Ромеро.

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ФК Ювентус, Серия А, Новости спорта, Маттейс де Лигт.
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