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Зидан присоединился к Реалу

Зидан присоединился к Реалу
12:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Француз отсутствовал из-за смерти брата.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вернулся в расположение команды, которая в данный момент находится в Канаде в рамках предсезонного тура, сообщает AS.

На прошлой неделе француз покинул лагерь команды. Как выяснилось позже, поводом для этого послужила смерть его брата Фарида.

Также вчера должна была состояться встреча Зинедина с руководством Королевского клуба, на которой стороны намеревались обсудить трансферные планы и успехи Галактикос нынешним летом.

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Зидан вернулся в кресло главного тренера Реала в мае нынешнего года, покинув клуб по окончании позапрошлого сезона. За время его отсутствия командой руководили уволенные Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари.

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Ла Лига, Примера, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.
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