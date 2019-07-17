Зидан присоединился к Реалу

Новости спорта: Француз отсутствовал из-за смерти брата.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан вернулся в расположение команды, которая в данный момент находится в Канаде в рамках предсезонного тура, сообщает AS.

На прошлой неделе француз покинул лагерь команды. Как выяснилось позже, поводом для этого послужила смерть его брата Фарида.

Также вчера должна была состояться встреча Зинедина с руководством Королевского клуба, на которой стороны намеревались обсудить трансферные планы и успехи Галактикос нынешним летом.

Зидан вернулся в кресло главного тренера Реала в мае нынешнего года, покинув клуб по окончании позапрошлого сезона. За время его отсутствия командой руководили уволенные Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари.