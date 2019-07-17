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Паралимпийская сборная Украины в финале чемпионата мира сыграет с Россией

Паралимпийская сборная Украины в финале чемпионата мира сыграет с Россией
12:21 Сегодня Телеграф УАФ

Новости спорта: В решающем поединке украинцы встретятся с национальной командой России.

Сборная Украины среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата вышла в финал чемпионата мира по футболу.

Украинцам осталось сделать последний шаг к победе на чемпионате мира среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который с 6-го по 19-е июля принимает испанская Севилья.

В полуфинальном поединке «сине-желтые» уверенно обыграли сборную Бразилии — 3:0. В составе украинской команды дублем отметился Виталий Романчук, еще один гол забил Иван Доненко. В предыдущих четырех матчах турнира украинцы победили с общим счетом 24:0.

Теперь украинских паралимпийцев ждет финальный поединок против России, который состоится в пятницу, 19-го июля. В матче за третье место в тот же день встретятся Англия и Бразилия.

Звезды мирового футбола в старости (Фото)

Отечественная сборная среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями с десяти последних мировых форумов. В том числе, «сине-желтые» являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017) и действующими чемпионами.

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Сборная Украины, Паралимпиада, Новости футбола, Паралимпийская сборная Украины.
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