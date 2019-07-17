Официально: Заря подписала Владлена Юрченко

Новости спорта: Украинский футболист подписал с луганским клубом двухлетний контракт.

25-летний украинский полузащитник Владлен Юрченко стал игроком луганской «Зари». Контракт футболиста с украинским клубом рассчитан на два года.

Первым профессиональным клубом Владлена был донецкий «Шахтер», за дубль которого Юрченко дебютировал в апреле 2010-го года. Зимой 2011-го года Юрченко был отдан в аренду в мариупольский «Ильичевец».

27-го июня 2014-го года Владлен подписал контракт с немецким «Байером», за который провел в общей сложности 18 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Сезон 2018/2019 Юрченко провел в датском футбольном клубе «Вайле». На его счету 19 игр, 3 мяча и 4 результативные передачи.

Владлен Юрченко вызывался в ряды сборных Украины U-16, U-17, U-19 и U-21, попадал в заявку национальной сборной страны.

Ранее сообщалось, что игроками «Зари» стали 23-летний боснийский голкипер Никола Василь, 21-летний немецкий защитник Джоель Абу Ханна, 23-летний бразильский защитник Лазио и 25-летний украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня.