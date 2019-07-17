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Мариуполь заключил новый контракт с Тищенко

Мариуполь заключил новый контракт с Тищенко
13:55 Сегодня Телеграф ФК Мариуполь

Новости спорта: Опытный универсальный футболист может играть в защите и полузащите.

Клуб Украинской Премьер-лиги «Мариуполь» заключил новый контракт с Игорем Тищенко. Опытный универсальный футболист, который способен сыграть сразу на нескольких позициях в защите и полузащите, будет выступать за мариупольскую команду в следующем сезоне.

Игорь Тищенко родился 11 мая 1989 года во Владивостоке. Один из лучших воспитанников ДЮСШ «Ильичевец». За мариупольцев Игорь выступал с 2006 года. В 2013 году Игорь покинул Мариуполь и играл за «Карпаты», «Олимпик» и польские команды «Арка» и «Шлёнск».

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В 2016 году футболист вернулся в родные пенаты. В составе мариупольской команды Тищенко дважды становился чемпионом Первой лиги. Всего за азовскую команду в чемпионатах Украины Игорь провел 164 игры и забил 16 голов.

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УПЛ, Игорь Тищенко, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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