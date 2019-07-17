Украинец Левченко стал президентом Профсоюза футболистов Нидерландов

Новости спорта: Евгений Левченко с первого июля вступил в должность президента Профсоюза футболистов Нидерландов, сообщил сегодня официальный сайт организации.

Евгений Левченко с первого июля вступил в должность президента Профсоюза футболистов Нидерландов, сообщил сегодня официальный сайт организации.

"Я на своей собственной карьере прочувствовал, насколько уязвимы молодые футболисты. Ты полностью сконцентрирован на своем будущем, и тебе жизненно важны наставления от людей, которым ты можешь полностью доверять", — заявил Левченко.

"ПФН предлагает эту поддержку, а также помогает спортсменам и тренерам строить максимально успешную карьеру. Надеюсь, я смогу сделать свой взнос на новом посту".

Левченко с 2001 года владеет паспортом Нидерландов. Он играл в этой стране за Витесс, Гронинген, Спарту Роттердам и Виллем II. Также он часто выступает в роли эксперта в передаче Studio Voetbal на NOS.