В четверг состоится собрание участников УПЛ

Новости спорта: Клубы обсудят ТВ-пул и расширение элитного украинского дивизиона.

В четверг, 18 июля, состоится очередное собрание участников Премьер-лиги.

Среди вопросов на повестке дня — единый телевизионный пул, расширение УПЛ, принципы ротации между Премьер-лигой и Первой лигой, создание и принципы функционирования комиссии по этике.

В среду представители УПЛ в рамках рабочей встречи представили журналистам проект правил по этике, которыми должны руководствоваться комментаторы и журналисты канала-транслятора матчей Премьер-лиги. После их доработки, с учетом внесенных предложений, они будут вынесены на рассмотрение членов УПЛ.

Последнее особенно актуально в свете недовольства рядом клубов редакторской политикой трансляторов. Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не скрывает, что луганский клуб не устраивает работа комментаторов телеканалов .

Напомним, что в середине июня на общем собрании участников УПЛ лишь семь клубов проголосовали за единый ТВ-пул от «Футбол 1/2». Пятеро были против. На следующий день президент Десны Владимир Левин отозвал свой голос и выступил против пула.

Ранее президент Премьер-лиги Томас Гримм говорил, что тендер должен принести большую сумму денег, а журналист Игорь Цыганык сообщал, что некоторые клубы Премьер-лиги уже договариваются с телеканалами напрямую о показе собственных домашних матчей в следующем сезоне.