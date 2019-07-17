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Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту

Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту
16:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Представляющий интересы полузащитника Руслана Малиновского Вадим Шаблий поделился подробностями трансфера украинца из Генка в Аталанту.

"Русланом активно интересовалось более пяти европейских клубов. В частности, активно вели себя несколько команд из нижней части АПЛ. В финансовом плане эти предложения выглядели чуть ли не в два раза интереснее чем те, что поступали из континентальной части Европы.

Но мы с Сергеем Серебренниковым ведем Руслана уже восемь лет, все решения принимаем коллегиально и ставим во главу угла спортивный уровень потенциального работодателя. Поэтому вариант с Аталантой изначально выглядел приоритетным.

Официально: Малиновский - игрок Аталанты

Команда нашего агентства и сам игрок советовались с Андреем Николаевичем (Шевченко - ред.), и главный тренер сборной комплиментарно оценил клуб из Бергамо как следующий этап карьеры своего подопечного…", - цитирует Малиновского Спорт-Экспресс в Украине.

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Андрей Шевченко, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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