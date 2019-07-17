Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту

Новости спорта: Представляющий интересы полузащитника Руслана Малиновского Вадим Шаблий поделился подробностями трансфера украинца из Генка в Аталанту.

"Русланом активно интересовалось более пяти европейских клубов. В частности, активно вели себя несколько команд из нижней части АПЛ. В финансовом плане эти предложения выглядели чуть ли не в два раза интереснее чем те, что поступали из континентальной части Европы.

Но мы с Сергеем Серебренниковым ведем Руслана уже восемь лет, все решения принимаем коллегиально и ставим во главу угла спортивный уровень потенциального работодателя. Поэтому вариант с Аталантой изначально выглядел приоритетным.

Команда нашего агентства и сам игрок советовались с Андреем Николаевичем (Шевченко - ред.), и главный тренер сборной комплиментарно оценил клуб из Бергамо как следующий этап карьеры своего подопечного…", - цитирует Малиновского Спорт-Экспресс в Украине.