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Президент ПСЖ мог лишить Неймара игровой практики на 3 года

Президент ПСЖ мог лишить Неймара игровой практики на 3 года
21:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Нассер Аль-Хелаифи своими методами решил усмирить звездного футболиста.

Руководство французского ПСЖ поставило ультиматум бразильскому нападающему команды, угрожая не выпускать его на поле до конца контракта, который действует еще три года - до лета 2022 года.

Как сообщает El Pais, президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи был очень разъярен нежеланием Неймара прибыть в команду из отпуска, поэтому через спортивного директора клуба Леонардо передал бразильцу, что если тот не прекратит свои капризы, то останется в Париже до конца контракта и при этом ни разу больше не сыграет.

Неймар тренируется с ПСЖ (Видео)

Ранее сообщалось, что Неймар вернулся в расположение ПСЖ и согласился поехать с командой в азиатское турне.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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