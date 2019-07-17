Президент ПСЖ мог лишить Неймара игровой практики на 3 года

Новости спорта: Нассер Аль-Хелаифи своими методами решил усмирить звездного футболиста.

Руководство французского ПСЖ поставило ультиматум бразильскому нападающему команды, угрожая не выпускать его на поле до конца контракта, который действует еще три года - до лета 2022 года.

Как сообщает El Pais, президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи был очень разъярен нежеланием Неймара прибыть в команду из отпуска, поэтому через спортивного директора клуба Леонардо передал бразильцу, что если тот не прекратит свои капризы, то останется в Париже до конца контракта и при этом ни разу больше не сыграет.

Ранее сообщалось, что Неймар вернулся в расположение ПСЖ и согласился поехать с командой в азиатское турне.