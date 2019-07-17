Шальке отправился на предсезонный сбор без Коноплянки

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка все ближе к уходу из своего нынешнего клуба.
"Кобальтовые" отправились на первый предсезонный сбор в немецкий Херцлаке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер команды Давид Вагнер имеет в своем распоряжении 29 игроков, среди которых не нашлось места Евгению Коноплянке.
По всей видимости, на данный момент игрок поддерживает форму самостоятельно, параллельно работая над своим будущим. Украинец близок к переезду в чемпионат Турции.
Двумя претендентами на игрока являются стамбульские гранды — Фенербахче и Бешикташ.