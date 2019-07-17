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Шальке отправился на предсезонный сбор без Коноплянки

Шальке отправился на предсезонный сбор без Коноплянки
18:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский вингер Евгений Коноплянка не попал в список игроков, на которых рассчитывает Давид Вагнер на ближайшем сборе.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка все ближе к уходу из своего нынешнего клуба.

"Кобальтовые" отправились на первый предсезонный сбор в немецкий Херцлаке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Давид Вагнер имеет в своем распоряжении 29 игроков, среди которых не нашлось места Евгению Коноплянке.

По всей видимости, на данный момент игрок поддерживает форму самостоятельно, параллельно работая над своим будущим. Украинец близок к переезду в чемпионат Турции.

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Двумя претендентами на игрока являются стамбульские гранды — Фенербахче и Бешикташ.

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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