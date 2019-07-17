Шальке отправился на предсезонный сбор без Коноплянки

Новости спорта: Украинский вингер Евгений Коноплянка не попал в список игроков, на которых рассчитывает Давид Вагнер на ближайшем сборе.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка все ближе к уходу из своего нынешнего клуба.

"Кобальтовые" отправились на первый предсезонный сбор в немецкий Херцлаке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Давид Вагнер имеет в своем распоряжении 29 игроков, среди которых не нашлось места Евгению Коноплянке.

По всей видимости, на данный момент игрок поддерживает форму самостоятельно, параллельно работая над своим будущим. Украинец близок к переезду в чемпионат Турции.

Двумя претендентами на игрока являются стамбульские гранды — Фенербахче и Бешикташ.