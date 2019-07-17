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Флуминенсе хочет арендовать бразильца Шахтера

Флуминенсе хочет арендовать бразильца Шахтера
19:12 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта: Флуминенсе хочет взять в аренду полузащитника Шахтера Веллингтона Нема.

По информации Globo, аренда может быть рассчитана до конца 2019 года. При этом, в договоре Флуминенсе и Шахтера не будет обязательного выкупа игрока, а сам Веллингтон Нем готов пойти на значительное снижение зарплаты ради возвращения в Бразилию.

Ранее президент Флуминенсе Марио Биттенкурт заявил, что переговоры с Шахтером по аренде Веллингтона Нема продвигаются очень тяжело. При этом президент бразильского клуба заявил, что сам Нем желает присоединиться к Флуминенсе.

Веллингтон Нем является воспитанником Флуминенсе, за основной состав которого выступал в 2011-2013 годах.

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Полузащитник выступает за Шахтер с лета 2013 года. Стать основным игроком для Горняков бразилец так и не сумел, и в 2017 году уже сдавался в аренду в Сан-Паулу.

В прошлом сезоне 27-летний Веллингтон Нем отыграл за Шахтер 21 игру во всех турнирах, записав на свой счет 3 мяча.

Напомним, что новый сезон Шахтер откроет игрой за Суперкубок Украины — 28 июля в Одессе команде Луиша Каштру будет противостоять Динамо.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Флуминенсе, Новости футбола, Веллингтон Нем.
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