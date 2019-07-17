Экс-футболист Зари: В Украине договорняки были нормальной практикой

Новости спорта: Бывший защитник луганской Зари и луцкой Волыни Эдуард Мор признался, что участвовал в договорных матчах, когда выступал в Украине.

Россиянин украинского происхождения рассказал о забавном случае, который произошел в одном из поединков в Первой лиге.

"Участвовал ли я в договорных матчах? В России нет. А в Первой лиге Украины поначалу такое было сплошь и рядом. Договорняки были нормальной практикой. И стимулировали, и подкупали.

В открытую могли сказать: "У нас есть деньги. Мы хотим победить. Готовы дать вот такую сумму. Если вы откажетесь, отдадим ее судье".

Помню, в одном матче лишних минут 15 переиграли. Футболист уже кое-как падает в штрафной, хотя рядом с ним никого не было, арбитр при всем желании не может дать пенальти.

В этот момент на поле выбегает президент клуба с автоматом и требует, чтобы тот назначил 11-метровый. Зрители смеются, мы уже расходимся. Ничего не сделаешь, живыми хочется остаться. Не знаю, что потом с этим президентом сделали", – сказал Мор.

Отметим, что Эдуард является уроженцем Донецкой области, однако позже экс-футболист решил сменить гражданство на российское.