В России фанат атаковал судью (Видео)

Новости спорта: Матч 1-го тура ПФЛ зоны "Центр" между "Араратом" и "Сатурном" был прерван из-за попытки фаната атаковать главного рефери.

Во втором тайме при счёте 6:2 в пользу столичной команды арбитр назначил пенальти в ворота гостей. После этого на поле выбежал болельщик. Он ударил мячом в сторону главного судьи и начал сближаться с ним. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам, которые и поймали фаната.

Матч 1-го тура ПФЛ зоны "Центр" между "Араратом" и "Сатурном" был прерван из-за попытки фаната атаковать главного рефери.

Смотреть момент с 1:40:15:

Во втором тайме при счёте 6:2 в пользу столичной команды арбитр назначил пенальти в ворота гостей. После этого на поле выбежал болельщик. Он ударил мячом в сторону главного судьи и начал сближаться с ним. В ситуацию пришлось вмешаться стюардам, которые и поймали фаната.