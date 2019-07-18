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Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля

Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля
07:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В среду, 17 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В среду, 17 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии Украина могла поболеть за двух своих тренеров – Сергея Реброва, возглавляющего "Ференцварош", и Романа Григорчука из "Астаны".

Если для "Астаны" Григорчука Лига чемпионов на стартовом этапе и закончилась суммарным поражением от румынского клуба "Клуж", то "Ференцварош" Реброва прошел дальше.

Лига Чемпионов 2019/2020 1-й квалификационный раунд

Результаты матчей 17 июля:

ФК Рига (Латвия) – Дандолк (Ирландия) - 0:0, пен 4:5

первый матч 0:0

АИК (Швеция) – Арарат (Армения) – 3:1

первый матч 1:2

Карабах (Азербайджан) – Партизани (Албания) – 2:0

первый матч 0:0

Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 4:0

первый матч 2:0

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3

первый матч 1:2

ЧФР Клуж (Румыния) – Астана (Казахстан) – 3:1

первый матч 0:1

Пяст Гливице (Польша) – БАТЭ (Беларусь) – 1:2

первый матч 1:1

Марибор (Словения) – Валюр (Исландия) – 2:0

первый матч 3:0

Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1, пен 3:2

первый матч 1:1

Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния) – 2:1

первый матч 3:1

Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" – сразу с группового этапа.

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Лига Чемпионов, Футбол, ФК БАТЭ, ФК Ференцварош, ФК Пяст, Новости футбола.
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