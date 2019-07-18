Лига чемпионов: результаты матчей 17 июля

В среду, 17 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии Украина могла поболеть за двух своих тренеров – Сергея Реброва, возглавляющего "Ференцварош", и Романа Григорчука из "Астаны".
Если для "Астаны" Григорчука Лига чемпионов на стартовом этапе и закончилась суммарным поражением от румынского клуба "Клуж", то "Ференцварош" Реброва прошел дальше.
Лига Чемпионов 2019/2020 1-й квалификационный раунд
Результаты матчей 17 июля:
ФК Рига (Латвия) – Дандолк (Ирландия) - 0:0, пен 4:5
первый матч 0:0
АИК (Швеция) – Арарат (Армения) – 3:1
первый матч 1:2
Карабах (Азербайджан) – Партизани (Албания) – 2:0
первый матч 0:0
Русенборг (Норвегия) – Линфилд (Северная Ирландия) – 4:0
первый матч 2:0
Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) – 2:3
первый матч 1:2
ЧФР Клуж (Румыния) – Астана (Казахстан) – 3:1
первый матч 0:1
Пяст Гливице (Польша) – БАТЭ (Беларусь) – 1:2
первый матч 1:1
Марибор (Словения) – Валюр (Исландия) – 2:0
первый матч 3:0
Сутьеска (Черногория) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1, пен 3:2
первый матч 1:1
Селтик (Шотландия) – Сараево (Босния) – 2:1
первый матч 3:1
Добавим, что киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" – сразу с группового этапа.