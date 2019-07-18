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Ман Сити - Вест Хэм: обзор матча (Видео)

Ман Сити - Вест Хэм: обзор матча (Видео)
08:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Победу в поединке одержали "горожане", а Ярмоленко из-за ошибки партнера не сумел записать на свой счет ассист.

В рамках предсезонного турнира Азия Трофи состоялся полуфинальный матч в китайском Нанкин между Манчестер Сити и Вест Хэмом.

В данном поединке подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу над игроками Мануэля Пеллегрини, закончив матч со счетом 4:1.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Вест Хэм 4:1

Голы: Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 — Нобл, 26 (пен).

Манчестер Сити: Браво — Данилу (Уокер, 62), Харвуд-Бейлис, Ляпорт (Стоунз, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62) — Дойл (Гюндоган, 62), Родриго (А. Гарсия, 69), Д. Силва (Б. Силва, 46) — Бернаб (Сане, 46), Нмеча (Де Брюйне, 46), Поведа (Стерлинг, 46).

Вест Хэм: Хименес — Фредерикс (Кресвелл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Б. Джонсон (Сабалета, 63) — Нобл (Обьянг, 63), Райс (Санчес, 46) — Андерсон (Ярмоленко, 46), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63) — Антонио (Чичарито, 46). 

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ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола.
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