Сборная Нигерии завоевала бронзу КАН-2019

В поединке за бронзовые награды Кубка Африканских Наций сошлись национальные команды Туниса и Нигерии.
После грубой ошибки голкипера и защитника тунисцев, Игало открыл счет в матче уже на третьей минуте, добив мяч с двух метров в пустые ворота.
Как оказалось, этот гол стал единственным в матче.
Матч за третье место
Тунис — Нигерия 0:1
Гол: Игало, 3
Тунис: Бен-Шерифа — Драгер, Хаддади, Мериах, Хнид (Бедуи, 67) — Скири, Сасси, Шаалали — Хазри, Бадри (Слити, 58), Хениси (Шауат, 44)
Нигерия: Узохо — Айна, Коллинс, Омеруо, Трост-Эконг — Ивоби, Этебо, Ндии — Муса (Симон, 75), Чуквуезе (Калу, 90+1), Игало (Осимхен, 46)