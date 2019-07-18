Сборная Нигерии завоевала бронзу КАН-2019

Новости спорта: Завершился матч за третье место Кубка Африканских Наций.

В поединке за бронзовые награды Кубка Африканских Наций сошлись национальные команды Туниса и Нигерии.

После грубой ошибки голкипера и защитника тунисцев, Игало открыл счет в матче уже на третьей минуте, добив мяч с двух метров в пустые ворота.

Как оказалось, этот гол стал единственным в матче.

Матч за третье место

Тунис — Нигерия 0:1

Гол: Игало, 3

Тунис: Бен-Шерифа — Драгер, Хаддади, Мериах, Хнид (Бедуи, 67) — Скири, Сасси, Шаалали — Хазри, Бадри (Слити, 58), Хениси (Шауат, 44)

Нигерия: Узохо — Айна, Коллинс, Омеруо, Трост-Эконг — Ивоби, Этебо, Ндии — Муса (Симон, 75), Чуквуезе (Калу, 90+1), Игало (Осимхен, 46)